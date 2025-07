Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahrzeug in Mosel gerollt

Ernst (ots)

Am Samstag, 05.07.2025, 18:13 Uhr, wurde der Polizei Cochem ein PKW gemeldet, der in Ernst, in die Mosel gerollt ist. Aufgrund der Vielzahl von Anrufen konnte schnell festgestellt werden, dass niemand in dem PKW befindlich war und eine Gefahr des Abreibens in die Mosel nicht bestand. Es stand mit allen 4 Reifen im Wasser. Über die ILS Koblenz waren bereits Rettungs-/Bergungskräfte alarmiert. Das Fahrzeug wurde aus der Mosel geborgen, es ist durch das Wasser beschädigt. Betriebsmittel waren nicht ausgetreten. Die 33 Jahre alte Fahrzeugführerin hatte das Fahrzeug gegen 17:30 Uhr abgestellt. Im Einsatz waren ca. 30 Kräfte der FFW und 3 Beamte der PI Cochem.

