POL-PDMY: Verfolgungsfahrt mit Quad mit anschließenden Verkehrsunfall

Adenau (ots)

Am Freitag, den 11.07.2025, gegen 00:40 Uhr, beabsichtigte eine Streifenbesatzung der Polizei Adenau ein Quad aus dem Kfz-Zulassungsabschnitt Bergheim (BM-) im Bereich der B258, Nürburgring, einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Das Quad war mit einer Person besetzt.

Bei der anschließenden Nachfahrt ignorierte der Fahrzeugführer permanent die gegebenen Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Im weiteren Verlauf bog der Fahrer nach rechts auf die B257 in Fahrtrichtung Adenau ab und passierte die Ortslagen Quiddelbach, Adenau, Leimbach, Niederadenau und Dümpelfeld. Von Dümpelfeld aus, befuhr das Quad anschließend den parallel zur B257 sowie in Fahrtrichtung Ahrbrück verlaufenden Wirtschaftsweg bis in die Ortslage Liers. Von dort setzte der Fahrer seine Fahrt über die angrenzende K28 in Fahrtrichtung Obliers/Landesgrenze NRW fort.

Kurz vor der Ortslage Obliers bog der Fahrer nach rechts in einen unbefestigten Waldweg ab, um sich weiterhin der polizeilichen Kontrolle zu entziehen.

Circa 1 Kilometer im angrenzenden Waldgebiet konnte das Quad in einem verunfallten Zustand sowie festgefahren in einem Anhang festgestellt werden. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in das unwegsame Gelände und konnte sich letztlich den polizeilichen Folgemaßnahmen entziehen.

Die oben aufgeführten Ortslagen wurden stets mit überhöhter sowie nicht angepasster Geschwindigkeit passiert.

Es wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Weitere Ermittlungen dauern hierzu an.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Sache machen können, sowie durch das Fahrverhalten gefährdete Personen, werden gebeten sich mit der Polizei Adenau (Tel.: 02691-9250) in Verbindung zu setzen.

