LPI-GTH: geparktes Auto gerammt und abgehauen

Dachwig / LK Gotha (ots) - Ein 15jähriger Mopedfahrer lieferte sich am Freitagabend gegen 23:30 Uhr in Dachwig ein Rennen mit einem Streifenwagen. Beim Erblicken der Polizeistreife beschleunigte der Mopedfahrer und reagierte auf keinerlei Anhaltesignale. Vielmehr versuchte der 15jährige aus dem UH-Kreis die Beamten durch Ausschalten der Beleuchtung abzuschütteln. In einer Sackgasse war die Flucht beendet und die ...

