Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rennen mit der Polizei geliefert

Dachwig / LK Gotha (ots)

Ein 15jähriger Mopedfahrer lieferte sich am Freitagabend gegen 23:30 Uhr in Dachwig ein Rennen mit einem Streifenwagen. Beim Erblicken der Polizeistreife beschleunigte der Mopedfahrer und reagierte auf keinerlei Anhaltesignale. Vielmehr versuchte der 15jährige aus dem UH-Kreis die Beamten durch Ausschalten der Beleuchtung abzuschütteln. In einer Sackgasse war die Flucht beendet und die Beamten konnten eine Kontrolle durchführen. Der junge Fahrer hatte gerade einen Monat den Führerschein und fuhr mit einem frisierten Moped, für welches ein Motorradführerschein notwendig gewesen wäre. Das Moped wurde zur Beweissicherung sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell