LPI-GTH: Vollsperrung

Eisenach (ots) - Ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand an einem Müllcontainer welcher im Bereich einer Werkstatt in der Ernst-Thälmann-Straße stand. Hier war in der zurückliegenden Nacht ein Kleinbrand ausgebrochen, welcher durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr