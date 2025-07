FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Rauchmelder schlägt rechtzeitig an - Entstehungsbrand in Mehrfamilienhaus zügig unter Kontrolle

Schwalmtal (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der Löschzug Amern um 09:39 Uhr mit dem Einsatzstichwort "F1 - Rauchmelder" zu einem Mehrfamilienhaus an der Dorfstraße alarmiert. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss war es zu einem Entstehungsbrand gekommen.

Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde durch das akustische Signal eines Heimrauchmelders auf eine Rauchentwicklung in der Küche aufmerksam. Vor Ort stellte sie fest, dass ein Müllbehälter zu glimmen begonnen hatte. Sie reagierte umsichtig, leitete erste Löschversuche ein, öffnete mehrere Fenster zur Querlüftung und deaktivierte den Rauchmelder noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Frau noch im Gebäude. Sie wurde umgehend ins Freie geführt und dem nachalarmierten Rettungsdienst zur medizinischen Sichtung übergeben.

Parallel dazu ging ein Trupp unter Atemschutz mit einer Kübelspritze zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor und löschte den glimmenden Müllbehälter kontrolliert ab. Durch den gezielten Einsatz von lediglich zehn Litern Wasser konnte ein Wasserschaden ausgeschlossen werden. Anschließend wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und das Brandgut ins Freie verbracht.

Aufgrund einer leichten Rauchausbreitung wurde auch die darüberliegende Wohnung geöffnet, kontrolliert und belüftet. Beide Wohneinheiten wurden abschließend mit Hochdrucklüftern entraucht und freigemessen.

Für die Dauer des Einsatzes war die Dorfstraße für rund 45 Minuten voll gesperrt.

Die Bewohnerin wurde ambulant behandelt und konnte anschließend in ihre Wohnung zurückkehren.

Die Feuerwehr Schwalmtal weist erneut auf die entscheidende Bedeutung funktionierender Heimrauchmelder hin. In diesem Fall ermöglichte das frühzeitige Warnsignal ein rechtzeitiges Eingreifen und verhinderte größeren Schaden.

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell