FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Küchenbrand schnell unter Kontrolle

Bild-Infos

Download

Schwalmtal (ots)

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr Schwalmtal zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dülkener Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem betroffenen Gebäudeteil sichtbar.

Ein Trupp unter Atemschutz ging unverzüglich zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor und konnte den Brandherd in der Küche zügig mit einem C-Rohr ablöschen. Ein zweiter Trupp stand parallel im Außenbereich in Bereitstellung. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile wirksam verhindert werden.

Die Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Sie wurden durch den Rettungsdienst medizinisch betreut, blieben jedoch unverletzt. Die betroffenen Personen der Brandwohnung konnten nach einer kurzen Sichtung an der Einsatzstelle verbleiben.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester. Im Anschluss wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt und das Brandgut aus der Wohnung entfernt. Abschließend führte die Feuerwehr umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch.

Die Kreispolizeibehörde Viersen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell