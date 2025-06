Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diesel abgezapft

Rappelsdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Sonntagvormittag den Tankdeckel eines in der Straße "Ziegelei" in Rappelsdorf geparkten Lkw's. Anschließend zapften die Unbekannten etwa 150 Liter Diesel aus dem Tank ab und verließen den Tatort unbemerkt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem/den Dieseldieb(en) geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0139714/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

