Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorrang nicht beachtet und Unfall gebaut

Unterbreizbach (ots)

Am 30.05. gegen 14:50 Uhr kam es in der Hauptstraße in Unterbreizbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad Simson und einem Pkw, bei welchem die Fahrerin der Simson leicht verletzt wurde. Diese missachtete den Vorrang des auf der Hauptstraße befindlichen Pkw-Fahrers. Eine Kollision der beiden Fahrzeuge war die Folge. Hierbei wurde die Fahrerin der Simson leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum Bad Salzungen verbracht. An der Simson und dem Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro. Der Pkw war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste am Unfallort verbleiben.

