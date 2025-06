Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vom Navi abgelenkt und Unfall gebaut

Bairoda (ots)

Am 31.05. gegen 12 Uhr kam es auf der L 1126 zwischen Bairoda und Trusetal zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Der Unfallverursacher befuhr die Straße aus Richtung Trusetal kommend in Richtung Bairoda. In einer Rechtskurve wurde er nach eigenen Angaben durch die Bedienung seines Navigationsgerätes abgelenkt und kam auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er dann mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher selbst leicht verletzt, die vier Insassen des anderen Pkws, darunter zwei Kinder, wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden an der Unfallstelle durch Rettungskräfte behandelt und in der Folge in die Kliniken Bad Salzungen und Meiningen verbracht. An den beiden Pkws entstand ein Gesamtschaden von ca. 45.000 Euro. Beide Pkws mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

