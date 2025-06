Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Meiningen (ots)

Auch in Meiningen in der Neu-Ulmer-Straße kam es in der Zeit von Donnerstag auf Freitag zu einem Diebstahl von einer Baustelle. Aus einem Haus, welches derzeit durch mehrere Firmen renoviert wird wurden durch bisher Unbekannte Baustoffe und Werkzeuge gestohlen. Die Diebe gelangten auf unberechtigte Weise in das Haus und entwendeten Material und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei (Aktenzeichen 0138465/2025) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell