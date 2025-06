LPI-SHL: Körperverletzung mit unbekannten Beteiligten

Suhl (ots) - Ein PKW Fahrer befährt am 31. Mai die Landstraße zwischen Oberhof und Oberschönau. In einer leichten Linkskurve kommt dem PKW Fahrer ein weißer Kraftomnibus entgegen. Dieser schneidet derart die Kurve, dass der PKW Fahrer auf das Bankett ausweichen muss, um eine Kollision zu vermeiden. In der weiteren Folge kollidiert der PKW Fahrer mit einem Felsen am rechten Fahrbahnrand. Dabei wird der PKW beschädigt. Der KOM setzt seine Fahrt, pflichtwidrig, in Richtung ...

