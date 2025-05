LPI-SHL: Mit Krad gestürzt

Meiningen (ots) - Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Suhl stellten bei ihrer Untersuchung eine technische Ursache als Auslöser des Brandes in der Gartenlaube in der Landsberger Straße in Meiningen fest. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

mehr