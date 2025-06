Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall zwischen Linienbus und Pkw

Bad Salzungen (ots)

Am 30.05. gegen 13 Uhr kam es an der Kreuzung Leimbacher Straße und Bahnhofstraße in Bad Salzungen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Die Fahrerin des Pkws befuhr die Leimbacher Straße und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen, musste jedoch an der dortigen Ampel anhalten. Der Fahrer des Linienbusses, welcher direkt hinter dem Pkw fuhr, bemerkte den Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierbei wurde die Fahrerin des Pkws leicht verletzt. Sie klagte über Schwindel und wurde am Unfallort durch Rettungskräfte behandelt. An dem Bus und dem Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro.

