FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Garagenbrand in Schwalmtal-Amern - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Schwalmtal (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es im Schwalmtaler Ortsteil Amern zu einem Brand in einem Garagenhof an der Friedhofstraße. Durch das zügige und koordinierte Vorgehen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäudeteile verhindert werden.

Die Alarmierung erfolgte um 07:15 Uhr unter dem Einsatzstichwort "Wohnungsbrand - mehrere Garagen in Vollbrand an Gebäude". Im Einsatz befanden sich der Löschzug Amern, der Löschzug Waldniel, die ELW-Gruppe sowie der Leitungsdienst der Feuerwehr Schwalmtal.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus einer mittig gelegenen Garage. Unverzüglich wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Nach dem Öffnen der Garage zeigte sich ein fortgeschrittener Brand mit sichtbarem Feuerschein, der sich auf ein abgestelltes Fahrzeug und gelagerte Ersatzteile ausgedehnt hatte. Das Feuer wurde umgehend mit einem C-Rohr bekämpft und unter Kontrolle gebracht.

Im weiteren Einsatzverlauf öffneten die Kräfte die angrenzenden Garagen und kontrollierten diese mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Brandübertragungen. Zur weiteren Kontrolle und Kühlung des Dachbereichs kamen zusätzlich eine Steckleiter sowie ein zweites C-Rohr zum Einsatz.

Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt. Dabei wurden ausgetretene Betriebsstoffe abgestreut und aufgenommen. Parallel erfolgten Maßnahmen zur Einsatzstellenhygiene.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Während der Maßnahmen war die Friedhofstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

