Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Geldbörsendiebstahl - Vorfall im Supermarkt in Nordhorn

Nordhorn (ots)

Immer wieder kommt es zu Diebstählen von Geldbörsen, oft in Supermärkten oder anderen belebten Orten, an denen viele Menschen unterwegs sind.

Am Dienstag, den 03.12.2024, ereignete sich ein solcher Vorfall in einem Lebensmittelmarkt an der Wietmarscher Straße 8 in Nordhorn. Zwischen 11.00 und 12.15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das Portemonnaie einer Frau aus ihrer Jackentasche. Leider liegen derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Die Polizei Nordhorn bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05921/309-0 zu melden.

Um sich vor Diebstählen dieser Art zu schützen, empfiehlt die Polizei folgende präventive Maßnahmen:

1. Wertsachen sicher verstauen: Tragen Sie Geldbörsen möglichst nah am Körper, z. B. in einer Innentasche mit Reißverschluss. Verzichten Sie darauf, diese in offenen Taschen oder Jackentaschen zu transportieren.

2. Aufmerksam bleiben: Behalten Sie Ihre Umgebung im Blick, insbesondere in belebten Bereichen wie Supermärkten oder an Kassen.

3. Verdächtiges Verhalten melden: Falls Ihnen Personen auffallen, die sich auffällig oder ungewöhnlich verhalten, zögern Sie nicht, die Polizei zu informieren.

4. Schutz durch Taschen: Verwenden Sie Taschen mit sicheren Verschlüssen und tragen Sie diese möglichst vor dem Körper, um Diebstählen vorzubeugen.

Die Polizei arbeitet mit Nachdruck daran, solche Straftaten aufzuklären und appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, aufmerksam zu bleiben und ihre persönlichen Gegenstände stets im Auge zu behalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell