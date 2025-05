FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Kleinbrand im Waldstreifen

Schwalmtal (ots)

Am Montagvormittag wurde der Löschzug Waldniel gegen 11:02 Uhr zu einem Kleinbrand auf die Industriestraße alarmiert. In einem angrenzenden Waldstreifen waren an drei verschiedenen Stellen Brände im Unterholz ausgebrochen. Die betroffene Fläche erstreckte sich auf insgesamt etwa 10 Quadratmeter.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Während des Einsatzes musste die Industriestraße zwischen den beiden Kreisverkehren für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Dank des schnellen Eingreifens konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Schwalmtal, den 12.05.2025

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell