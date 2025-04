FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Erfolgreicher Abschluss des Truppmann-1-Lehrgang im Westkreis

Schwalmtal (ots)

Seit Anfang März fand im Westkreis der Truppmann-1-Lehrgang statt, an dem 22 angehende Feuerwehrkräfte, einschließlich fünf Frauen, aus den Freiwilligen Feuerwehren Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal teilnahmen. In den vergangenen fünf Wochen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv in den Modulen 1 und 2 der Truppmannausbildung geschult.

Die gestrige Abschlussprüfung haben alle Kameradinnen und Kameraden mit Bravour bestanden, wodurch sie nun einen entscheidenden Grundstein für ihre weitere Laufbahn in der Feuerwehr gelegt haben.

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um allen Absolventen herzlich zu ihrem Erfolg zu gratulieren. Ein besonderer Dank gilt zudem den engagierten Ausbildern, deren unermüdlicher Einsatz in der Vermittlung von theoretischem Wissen und praktischen Fähigkeiten entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen hat.

Schwalmtal, den 13.04.2025

