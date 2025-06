FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Unwetterlage in Schwalmtal - Feuerwehr rückt zu 13 Einsätzen aus

Schwalmtal (ots)

Heftiger Starkregen und stürmische Gewitter haben am Samstagabend, dem 31. Mai, für eine Vielzahl wetterbedingter Einsätze im Gemeindegebiet Schwalmtal gesorgt. Besonders betroffen waren die Ortsteile Amern, Waldniel, Leloh und Linde. Zwischen 17:21 Uhr und 01:50 Uhr in der Nacht war die Feuerwehr Schwalmtal mit den Löschzügen Amern und Waldniel im Dauereinsatz. Insgesamt wurden 13 Einsatzstellen abgearbeitet.

Der erste Einsatz des Tages wurde um 17:21 Uhr gemeldet. Auf der Landstraße L372 hatte sich eine Ölspur gebildet. Der Löschzug Amern streute die betroffene Fahrbahn großflächig mit Bindemittel ab und nahm das verunreinigte Material im Anschluss wieder auf.

Nur wenig später, um 18:38 Uhr, wurde der Löschzug Waldniel nach Leloh alarmiert. Auf einem Grundstück drohte ein Hofbereich vollzulaufen. Mit Pumpen gelang es der Feuerwehr, das Wasser unter Kontrolle zu bringen. Um 18:48 Uhr wurde auch der Löschzug Amern zur Unterstützung hinzugezogen. An einer zweiten Einsatzstelle in unmittelbarer Nähe war ebenfalls Wasser in ein Gebäude eingedrungen, welches durch den parallelen Einsatz der Feuerwehr erfolgreich abgepumpt werden konnte.

Die Lage verschärfte sich deutlich ab den Abendstunden. Um 21:12 Uhr meldeten Anwohner in der Danziger Straße in Waldniel einen vollgelaufenen Keller. Die Feuerwehr pumpte den betroffenen Bereich leer. Nur kurze Zeit später, um 21:25 Uhr, stand in Birgen ein Innenhof unter Wasser. Auch dort war ein Wohnhaus vom Wassereintritt bedroht, was durch schnelles Eingreifen verhindert werden konnte.

Um 21:32 Uhr wurde ein weiterer, mit Wasser vollgelaufener Keller im Tulpenweg in Amern gemeldet. Dieser Schaden konnte vom Eigentümer eigenständig behoben werden, ein Einsatz der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich.

Auf der Roermonder Straße in Amern war gegen 21:35 Uhr die Fahrbahn überflutet. Der Straßengraben konnte die Wassermengen nicht mehr aufnehmen. Die Feuerwehr pumpte ihn leer und entfernte gleichzeitig Buschwerk, welches zusätzlich den Abfluss in den angrenzenden Kanal blockierte.

Aufgrund der sich häufenden Einsatzstellen wurde um 21:45 Uhr die sogenannte Flächenlage für das Gemeindegebiet ausgerufen. Die Feuerwehr-Einsatzleitung (FEL) wurde im Feuerwehrgerätehaus Waldniel eingerichtet und koordinierte ab diesem Zeitpunkt zentral alle weiteren Maßnahmen.

Bereits um 21:46 Uhr gingen mehrere Meldungen aus dem Bereich Geneschen in Amern ein. Auch hier waren Keller vollgelaufen, jedoch konnten alle betroffenen Eigentümer die Lage selbst unter Kontrolle bringen.

Ebenfalls um 21:44 Uhr wurde ein weiterer Wasserschaden auf der Amerner Straße in Waldniel gemeldet. Der Keller sowie der angrenzende Heizungskeller eines Wohnhauses standen etwa 15 Zentimeter unter Wasser. Auch hier wurde der Schaden durch den Eigentümer selbst behoben.

Ein größerer Einsatz folgte um 22:15 Uhr im Ortsteil Linde. Dort war eine Straße durch mitgerissenen Schlamm stark verschmutzt worden. Die Feuerwehr spülte die Fahrbahn mit zwei Strahlrohren frei und stellte die Verkehrssicherheit wieder her.

Der letzte wetterbedingte Einsatz des Abends erreichte die Feuerwehr um 23:33 Uhr. In Rüsgen waren Steine durch Starkregen auf die Straße gespült worden. Die Einsatzkräfte erkundeten die Lage und kehrten die Fahrbahn von Hand frei.

Insgesamt war die Feuerwehr Schwalmtal über acht Stunden im Einsatz, um die Folgen des Unwetters abzuarbeiten. Alle 13 Einsatzstellen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Personenschäden gab es keine.

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell