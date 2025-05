POL-NB: Was ist mit der Oma los?

Neubrandenburg (ots) - Aktuell fahndet die Polizei nach einem vermutlich in der Nacht geklauten PKW Ford Edge. Zuletzt stand das weiße Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen NB-XX688 im Stadtteil Broda im Walter-Gotsmann-Weg. Der Stehlschaden beträgt etwa 36.000 Euro. Wer in der Nacht in dem Bereich etwas Auffälliges beobachtet hat oder sonstige Angaben zum Verbleib des Ford Edge machen kann, wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224. Zudem ...

