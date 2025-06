POL-PDLD: Jockgrim - Diebstahl von Grabschmuck - Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht zum 01.06.2025 brachen unbekannte Täter in ein Hotel in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern ein. Nachdem im rückwärtigen Bereich ein ebenerdiges Fenster eingeschlagen wurde, stahlen Sie mehrere Fahrräder und Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern im Bereich Kurtalstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern unter der ...

