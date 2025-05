POL-SO: Einbruch in Holzhütte

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Tag kam es um 11:50 Uhr im Traberweg in Lippstadt zu einem Raub bei dem eine Pistole eingesetzt wurde. Gegen kurz vor zwölf bemerkte ein 52-jähriger Hausbewohner, das vor seinem Grundstück zwei Leihfahrräder stehen. Da ihm das komisch vorkam, schaute er draußen nach dem rechten. Entdecken konnte er dann zwei Jugendliche, die sich in seiner Garage an seinem Roller zu schaffen machten. Als er diese ansprach und aus seiner Garage werfen ...

