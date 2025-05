Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl in einer Parfümerie in der Fußgängerzone. Zur Tatzeit betrat ein bislang unbekannter Mann die Douglas-Filiale und fiel den Mitarbeiterinnen durch sein verdächtiges Verhalten auf. Da der Mann noch nach Ladenschluss in dem Geschäft blieb und sich diverse Parfumflakons betrachtete, verschloss eine der Mitarbeiterinnen die Zugangstür. Der Unbekannte begab sich dann zur Kasse und täuschte eine Kaufabsicht vor. Plötzlich ergriff er mehrere Parfumverpackungen und sprang mehrfach gegen die verschlossene Ladentür. Da er zunehmend aggressiver wurde, entriegelte eine Mitarbeiterin der Parfümerie die Tür und der Tatverdächtige flüchtete mit seiner Beute in Richtung Kahlenstraße. Die Mitarbeiterin verfolgte den Mann, bis er dies bemerkte. Er drehte sich zu ihr um und schwenkte einen messserähnlichen Gegenstand in Richtung der Zeugin. Sie brach ihre Verfolgung daraufhin sofort ab und der Dieb flüchtete mit seiner Tatbeute weiter in Richtung der Kahlenstraße.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 1,70 Meter groß - etwa 30 bis 40 Jahre alt - Drei-Tage-Bart - Bekleidet mit einem grauen T-Shirt, einer schwarzen Jeans und einem dunklen Cap - er sprach in russischer oder ukrainischer Sprache

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

