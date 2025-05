Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere tausend Euro und eine Münzsammlung

Geseke (ots)

Bereits am 16.05.2025 gegen 16:00 Uhr ist es in Geseke zur Übergabe von mehreren tausend Euro und eine Münzsammlung an falsche Polizeibeamte gekommen.

Eine über 80 Jahre alte Seniorin hatte zuvor gegen 11:30 Uhr einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten aus der Wache Geseke bekommen. Dieser gab an, dass Täter im Umfeld ihres Hauses festgenommen worden sind und ihr Geld nicht mehr sicher sei. Da auch bei der Bank die Angestellten Falschgeld im Umlauf gebrächt hätten, sollte sie ihr ganzes Geld abholen und in den Briefkasten legen. Den Mitarbeitern der Bank sollte sie allerdings nichts erzählen.

Da bei der Übergabe um 16:00 Uhr die Täter nicht an den Briefkasten kamen, riefen sie erneut bei der Seniorin an. Gleichzeitig schellte es auch schon an der Tür. Die Dame öffnete dem Unbekannten den Briefkasten und gab ihm zusätzlich noch einige tausend Euro Bargeld aus ihrem Bargeldbestand zu Hause. Zusätzlich übergab sie noch eine Münzsammlung deren Wert derzeit noch nicht feststeht.

Der Unbekannte Täter am Telefon versicherte ihr dass das Geld nach Prüfung am darauffolgenden Montag auf der Wache Geseke wieder abgeholt werden kann. Das tat sie dann am gestrigen Tag auch. Doch das Geld und die Münzsammlung sind wahrscheinlich für immer verschwunden. Statt das Geld wieder in Empfang zu nehmen, erstattete die sichtlich mitgenommene Seniorin Anzeige.

Den Mann der das Geld abgeholt hat, kann das Opfer wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 35-40 Jahre alt - untersetzt - volles Gesicht - leichter Schnäuzer - hat vermutlich eine dunkle Brille getragen - auf dem Kopf trug er eine Baskenmütze

Wer solch eine Person im Bereich Geseke gesehen hat, meldet sich bitte auf der nächsten Polizeidienststelle oder ruft die Polizeiwache in Lippstadt unter 02941 91000 an.

In diesem Zusammenhang wird die Polizei nicht müde und warnt weiterhin davor, Unbekannten Geld herauszugeben oder fremde Menschen in die Wohnung oder das Haus zu lassen. Legen Sie bei solchen Anrufen einfach auf und verständigen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Dahingehend auch noch einmal der Aufruf an alle: Sollten Sie Verwandte, Bekannte, Freunde oder Nachbarn haben die ins Visier dieser miesen Täter geraten könnten, so unterstützen Sie diese Menschen, indem Sie sie über die Gefahren aufklären. Leider haben die Täter immer mal wieder Erfolg.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell