Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Münzgeld und Zinkrohr vom Golfplatz entwendet

Lippetal (ots)

Unbekannte brachen mit Gewalt insgesamt drei Münzautomaten des Golfclub Stahlberg an der Ebbeckestraße in Lippborg auf. Die Automaten befinden sich in einem Häuschen an den Abschlagplätzen und dienen u.a. der Ballausgabe. Als Beute fiel den Tätern Münzgeld in einem niedrigen, dreistelligen Betrag in die Hände. Die Diebe nutzten die Gelegenheit und entfernten von einem Gebäude verzinkte Regenrohre und transportierten diese auf unbekannte Art und Weise ab. Der Tatzeitraum war die Zeit zwischen dem 18.05.2025, 20 Uhr und dem 19.05.2025, 06:30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 0291/91000 zu melden.

