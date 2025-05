POL-SO: Einjähriger Junge wird von Hund ins Gesicht gebissen

Erwitte - Anröchte (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen wurde die Polizei gegen 09:30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße Alter Hellweg in Erwitte gerufen. Dort hatten Hausbewohner festgestellt, dass in ihre Kellerabteile eingebrochen worden war und sowohl ein E-Scooter als auch ein hochwertiges Pedelec entwendet wurden. Der entwendete E-Scooter verfügte über eine Ortungsfunktion, die den Standort des entwendeten Fahrzeug im Bereich Anröchte vermuten ließ. Die ...

