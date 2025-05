Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher festgenommen

Erwitte - Anröchte (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen wurde die Polizei gegen 09:30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße Alter Hellweg in Erwitte gerufen. Dort hatten Hausbewohner festgestellt, dass in ihre Kellerabteile eingebrochen worden war und sowohl ein E-Scooter als auch ein hochwertiges Pedelec entwendet wurden. Der entwendete E-Scooter verfügte über eine Ortungsfunktion, die den Standort des entwendeten Fahrzeug im Bereich Anröchte vermuten ließ. Die eingesetzten Beamten begaben sich zur vermeintlichen Adresse und konnten im Innenhof des Gebäudes in der Straße Am Kirchplatz sowohl mehrere aufgebrochene Schlösser, Fahrräder und typisches Einbruchswerkzeug feststellen. Drei junge Männer befanden sich ebenfalls vor Ort, die sich aber sofort in das Haus zurückzogen, als sie die Polizeibeamten erblickten. Die Beamten erwirkten unmittelbar einen Durchsuchungsbeschluss über die Staatsanwaltschaft Paderborn und den zuständigen Richter. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses und der Nebengebäude wurde zahlreiches Diebesgut aufgefunden und auch der zuvor in Erwitte entwendete E-Scooter. Die drei jungen Männer, ein 21 russischer Staatsangehöriger, ein 23-jähriger Deutscher und ein 25-jähriger Ukrainer, allesamt in Erwitte wohnhaft, wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat aktuell die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

