POL-SO: Radfahrer missachtet Rotlicht und flüchtet nach Unfall

Geseke (ots)

Ein 22-jähriger Bad Wünnenberger musste am 16.05.2025, um 07:40 Uhr, an der Ampel Südstraße, Ecke Erwitter Straße anhalten. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhr er mit seinem Pkw Opel Corsa an. Ein von rechts kommender Radfahrer missachtete das für ihn gültige Rotlicht der Bedarfsampel und kollidierte mit dem Pkw des jungen Bad Wünnenbergers. Der Radfahrer kam zu Fall. Als der Opelfahrer und zwei Zeugen dem Radfahrer aufhalfen, habe dieser sich auf sein Fahrrad gesetzt und sei auf dem Radweg in Richtung Bürener Straße davon gefahren. Äußerliche Anzeichen von Verletzungen hätten beim Radfahrer nicht vorgelegen.

Der Radler wurde wie folgt beschrieben:

Ende 60 bis Anfang 70, ca.170cm, etwas dicklich, kurze graue Haare. Evtl. sei er der deutschen Sprache nicht mächtig. Der Pkw-Fahrer vermutet einen osteuropäischen Hintergrund. Der Radfahrer trug eine blaue Kappe und eine braune Strickjacke. Bei dem Fahrrad habe es sich um ein Damenrad gehandelt.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

