Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen gesucht! - Sachbeschädigung in Brieden

Brieden (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, den 08.07.2025, und Sonntag, den 13.07.2025, kam es an einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Bungert" in 56829 Brieden zu einer möglichen Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe und dem Rollladen. Diese könnte durch eine Steinschleuder oder ähnliches verursacht worden sein. Der Stein konnte vor Ort aufgefunden und zwecks Spurensicherung sichergestellt werden. In der Nähe des Hauses befindet sich der örtliche Fußballplatz. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cochem in Verbindung zu setzen, Tel. 02671-984/0 oder E-Mail: picochem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell