Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vermisste 13-Jährige wieder zu Hause

Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) Die am 04.08.2025 als vermisst gemeldete 13-Jährige aus Rehburg-Loccum ist wohlbehalten wieder zu Hause bei ihrer Familie.

Die entsprechende Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6091052 wird gelöscht und die Fahndung eingestellt.

Vielen Dank bei der Mithilfe und den Hinweisen an die Polizei.

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

