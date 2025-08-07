Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Vermisste 13-Jährige wieder zu Hause
Rehburg-Loccum (ots)
(Thi) Die am 04.08.2025 als vermisst gemeldete 13-Jährige aus Rehburg-Loccum ist wohlbehalten wieder zu Hause bei ihrer Familie.
Die entsprechende Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6091052 wird gelöscht und die Fahndung eingestellt.
Vielen Dank bei der Mithilfe und den Hinweisen an die Polizei.
