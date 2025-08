POL-NI: Einbruch in Firma, ca. 10.000 EUR Schaden

Stadthagen (ots) - (Kun) Am Montag, den 04.08.2025 zwischen 19:20 Uhr und 19:40 Uhr beschädigte auf dem Parkplatz Am Helweg 4 in Stadthagen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Wagen eines 38-jährigen Mindeners und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Stadthagen bittet den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber sich unter 05721/98220 zu melden. Rückfragen bitte an: Gesa Kuna ...

