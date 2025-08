POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Marklohe (ots) - (Kun) Am Montag zwischen 18:55 Uhr und 19:22 Uhr wurde die mobile Messstation des Landkreises Nienburg in Marklohe an der Nienburger Straße mit Graffiti von einer unbekannten Täterschaft beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei Hoya unter 04251/67280 zu melden. Rückfragen bitte an: Gesa Kuna Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Amalie-Thomas-Platz 1 31582 NIENBURG ...

