POL-MA: Mannheim: Fahrer eines Kleinlasters übersieht Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Donnerstag fuhr um kurz vor 16 Uhr ein Kleinlaster der Marke Fiat aus einem Grundstück heraus nach rechts in die Waldhofstraße. Dabei übersah der 47-jährige Fahrer die von links herannahende Straßenbahn. Bei der nachfolgenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt. Jedoch entstand mit knapp 22.000 Euro ein erheblicher Sachschaden. Der Bahnbetrieb musste an der Unfallstelle bis 16:30 Uhr eingestellt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

