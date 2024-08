Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann ohne Zugticket, dafür stark alkoholisiert und mit Haftbefehl gesucht

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 27. August 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 00:30 Uhr über eine Person in einem Intercity auf der Strecke von Rostock nach Halle (Saale) informiert. Jener Mann hatte kein führ die Fahrt erforderliches Zugticket und wirkte stark alkoholisiert. Mit Einfahrt des relevanten Zuges waren Bundespolizisten am Bahnsteig sieben im Hauptbahnhof Halle (Saale) und nahmen sich den Sachverhalt an. Nach Ermittlung seiner Personalien und Überprüfung dieser im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass das Amtsgericht Tiergarten per Untersuchungshaftbefehl nach dem aus Algerien Stammenden suchte. Demnach wird gegen den Mann in mehreren Fällen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie Konsumcannabisgesetz ermittelt. Sein aktueller Aufenthaltsort war nicht bekannt und die Gefahr der Flucht bestand, folglich erging der Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten ihm dies, nahmen den 23-Jährigen fest und für die weiteren Maßnahmen mit auf das Bundespolizeirevier. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,51 Promille. Der Gesuchte wurde Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof übergeben. Sie übernahmen die Vorführung beim zuständigen Haftrichter in Berlin.

