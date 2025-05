Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Kindergarten ein - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 07:15 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Seitentür eines Kindergartens in der Moltkestraße. Im Inneren brachen die Unbekannten weitere Türen auf und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Vermutlich über eine Notfalltür flüchteten die Täter im Anschluss in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

