Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Herumschreiender Mann greift Unbekannte an - Geschädigte gesucht

Heidelberg (ots)

Zwei Zeugen alarmierten am Montagabend gegen 21:45 Uhr die Polizei, weil sie mitbekamen, wie ein Mann im Stadtteil Weststadt herumschrie und mit seiner Jacke um sich warf. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen soll der Mann zusätzlich mehrere bislang unbekannte Personen körperlich angegriffen haben. Die hinzugezogenen Streifen nahmen den 35-jährigen Täter schließlich in der Kurfürsten-Anlage vorläufig fest. Auch hierbei fiel er durch sein aggressives Verhalten gegenüber der Beamten auf. Es stellte sich heraus, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht wurde.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht neben weiteren Zeugen, vor allem Geschädigte, die von dem aggressiven Mann körperlich angegangen wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1857-0 zu melden.

