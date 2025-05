Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Heidelberg (ots)

Nachdem bereits am Freitag, den 02.05.2025 gegen 1:30 Uhr eine 22-jährige Frau im Bereich der Bergheimer Straße von einem noch unbekannten Tatverdächtigen sexuell belästigt wurde, sucht die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nach Zeugen.

Die 22-Jährige war auf dem Heimweg eines Discobesuchs, als sie auf Höhe des Römerkreises von einem etwa 30-jährigen Mann mit "südländischem" Phänotyp in gebrochenem Deutsch und Englisch angesprochen wurde.

Obwohl die 22-Jährige deren Desinteresse deutlich zum Ausdruck brachte, folgte ihr der Unbekannte zu deren Wohnanschrift in der Bergheimer Straße. An der Eingangstür packte der Tatverdächtige die Frau an beiden Armen und versuchte, sich ihr körperlich zu nähern. Aufgrund der körperlichen Überlegenheit gelang es dem Unbekannten, die Geschädigte im Intimbereich zu berühren. Erst nach massiver Gegenwehr und lauten Hilferufen konnte sich die 22-Jährige in das Wohnhaus retten. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete der Unbekannte.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen mehrere Zeugen auf den Übergriff aufmerksam geworden und der Geschädigten zu Hilfe geeilt sein. Diese werden nun gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

