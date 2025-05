POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin kollidiert mit 11-jähriger Radfahrerin

Heidelberg (ots) - Am Dienstag fuhr eine 39-Jährige mit ihrem VW auf der Liselottestraße in Richtung der Pfälzer Straße. An der dortigen Kreuzung übersah die Fahrerin um kurz vor 14 Uhr eine von rechts kommende Radfahrerin und missachtete so deren Vorfahrt. Das Auto erfasste die 15-jährige Radfahrerin seitlich. Bei dem Unfall verletzte sich die Jugendliche leicht. Sie kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein ...

