Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Lamspringe (koe):

Am Montagvormittag, den 24. Februar 2025, kam es in der Hindenburgstraße, in Höhe der Feldstraße in 31195 Lamspringe, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in Fahrtrichtung Ortsmitte rechts am Straßenrand geparkten grauen Transporters. Der Außenspiegel wurde hierbei vollständig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell