Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Widerstände bei Einsätzen am Wochenende

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei zwei nächtlichen Einsätzen leisteten drei Männer am zurückliegenden Wochenende Widerstand gegen die Polizei. Alle standen unter Alkoholeinfluss. Zwei von ihnen landeten in einer Gewahrsamszelle.

Der erste Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend gegen 23:00 Uhr. Nach einem Zeugenhinweis auf eine auffällige Fahrweise (Schlangenlinien, Rotlichtverstoß), stoppte eine Streifenbesatzung in der Goslarschen Landstraße einen Opel, an dessen Steuer ein 40-Jähriger und auf dem Beifahrersitz ein 34-Jähriger saßen. Beide waren merklich alkoholisiert. Im Zuge der Kontrolle störte der Jüngere von beiden die Maßnahme mehrfach. Aus diesem Grund wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Auch diesen gegenüber änderte der Mann sein Verhalten nicht und missachtete mehrfach eine Aufforderung, Abstand zu halten. Schlussendlich wurden ihm Handschellen angelegt. Hiergegen wehrte sich der 34-Jährige aktiv, konnte jedoch unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurden beide Männer zur Wache in die Schützenwiese gebracht. Als bei dem Fahrer eine Blutprobenentnahme erfolgte, kam es auch durch ihn zu Widerstandshandlungen. Den Rest der Nacht verbrachten die Männer im Polizeigewahrsam. Gegen beide wird wegen Wiederstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, gegen den 40-Jährigen zudem wegen Trunkenheit im Verkehr.

Nur wenige Stunden später hatten es die Einsatzkräfte in der Innenstadt mit einem renitenten und alkoholisierten 24-Jährigen zu tun. Der Mann steht im Verdacht, gegen 02:50 Uhr die Scheibe eines leerstehenden Geschäftes im Hohen Weg mittels eines Gullydeckels eingeworfen zu haben. Zeugen brachten die Polizei auf die Spur des Tatverdächtigen, der sodann in der Altstädter Stobenstraße gestellt wurde. Als der 24-Jährige den Beamten zwecks eines Alkoholtests zum Streifenwagen folgen sollte, kam es durch ihn zu einer körperlichen Gegenwehr sowie Beleidigungen zum Nachteil der Einsatzkräfte. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Auf der Dienststelle wurde dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, durfte er gehen. Die eingesetzten Beamten leiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Mann ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell