POL-NI: Sachbeschädigung an mobiler Messstation

Haste (ots) - (Kun) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen. Am 04.08.2025 zwischen 07:20 Uhr und 16:20 Uhr wurden drei geparkte Autos auf dem Parkplatz am Bahnhof in Haste in der Hauptstraße 25 durch eine unbekannte Täterschaft zerkratzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ungefähr 3000 EUR geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Nenndorf unter 05723/74920 zu melden. ...

