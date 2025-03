Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (27.03.), gegen 20:40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Kraftradfahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Fahrzeug hinter einem 45-jährigen Mercedes-Fahrer von der Wehneberger Straße in die Dippelstraße. Nach der Einmündung zur Benno Schilde-Straße wollte der Mercedes-Fahrer nach rechts in eine Grundstückseinfahrt fahren und bremste hierzu ab. Der Kraftradfahrer bemerkte dies zu spät und versuchte rechtsseitig dem Mercedes-Fahrer auszuweichen. Dabei stieß der Kraftradfahrer mit der rechten Fahrzeugseite des Mercedes zusammen und wurde von seinem Kraftrad geschleudert. Das Krad selbst wurde auf den Gehweg abgewiesen und erfasste dort eine Fußgängerin, die dadurch leicht verletzt wurde. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in eine Krankenhaus verbracht werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 18.000 Euro.

