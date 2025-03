Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Verkehrsunfall - Radfahrer leichtverletzt - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall - Radfahrer leichtverletzt

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (27.03.), gegen 13.30 Uhr, erlitt ein 12-jähriger Radfahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr die Florengasse aus Richtung Künzeller Straße kommend in Richtung Innenstadt und kreuzte an der deaktivierten Fußgängerlichtzeichenanlage die Dalbergstraße. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Mazda-Fahrer. Der 12-jährige Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zwecks weiterer medizinischer Abklärung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (26.03.), zwischen 9.30 und 12.30 Uhr, parkte eine 49-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem grauen VW Tiguan auf mehreren Parkplätzen im Umkreis von Bad Hersfeld. Zunächst parkte die 49-Jährige ihren grauen VW Tiguan auf den Parkplätzen von Lebensmittelmärkten im "Rotenseer Weg" in Unterhaun sowie in der Erfurter Straße in Bad Hersfeld. Anschließend fuhr die 49-Jährige auf den Parkplatz einer Bäckerei "am Kurpark" und schlussendlich auf einen Parkplatz in der Landecker Straße in Bad Hersfeld. Erst nach dem Einkaufsmarathon fiel der Frau ein Schaden an der Fahrertür sowie an der linken hinteren Fahrzeugtür auf. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am VW Tiguan wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, oder Online unter www.polizei.hessen.de.

(RK)

