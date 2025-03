Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 2 Verkehrsunfälle in Ehrenberg-Reulbach und Burghaun

Fulda (ots)

1.

Ehrenberg (Rhön). Eine schwerverletzte Person und etwa 15.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend (27.03) gegen 19:10 Uhr auf der K 38 in der Gemeinde Ehrenberg. Eine 44-jährige Fahrzeugführerin aus Fulda war mit ihrem Peugeot aus Wüstensachsen kommend in Richtung Reulbach unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw verlor und und mit zwei Bäumen neben der Fahrbahn kollidierte. Die Fahrerin wurde durch den heftigen Aufprall schwer verletzt in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An der Unfallstelle waren neben einer Streife der Polizeistation Hilders und dem Rettungsdienst mehr als 80 Feuerwehrkräfte aus den Gemeinden Ehrenberg und Hilders eingesetzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe in ein angrenzendes Gewässer musste zudem die Untere Wasserbehörde verständigt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Strecke voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

2.

Burghaun. Am Donnerstag (27.03.) befuhr ein 18-jähriger Hünfelder gegen 15:45 Uhr mit seinem Opel die Kreisstraße 141 von Hühnhan in Richtung B 84 (Gruben). Der Hünfelder wollte an der Einmündung auf die B 84 in Richtung Geisa abbiegen. Dabei übersah er einen auf der B 84 vorfahrtsberechtigten 86-jährigen Eiterfelder, der ebenfalls mit seinem Opel in Richtung Hünfeld unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Die beiden Fahrzeugführer wurden hierdurch verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte vor Ort versorgt. Lediglich der Eiterfelder wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide stark beschädigte Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

