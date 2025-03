Polizeipräsidium Osthessen

Hilders. Am Donnerstag (20.03.) wurde in der Zeit zwischen 11 und 20 Uhr in der Heidelsteinstraße, Höhe Hausnummer 6, ein dunkelblauer Pkw der Marke Audi vermutlich mit einem Stein beschädigt. Der Pkw war auf einem Privatparkplatz abgestellt. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Hilders unter Tel. 06681/9612-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Flieden. In der Hauptstraße beschädigten Unbekannte zwischen Dienstag (25.03.) und Donnerstag (27.03.) im rückwärtigen Bereich eines Gasthauses die obere Abdeckung eines Selbstbedienungsautomaten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Hünfeld. In der Schillerstraße stahlen Unbekannte am Donnerstag (27.03.), zwischen 8.20 Uhr und 14.15 Uhr, beide amtlichen Kennzeichen WAK-RT 73 von einem Peugeot 2008. Das Auto stand auf dem Parkplatz der dortigen Klinik. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Eiterfeld. Unbekannte beschmierten zwischen Montagmittag (24.03.) und Dienstagmittag (25.03.) Spielgeräte auf einem Spielplatz in der Straße "Unteres Pfaffental" mit Farbe, unter anderem mit einem Hakenkreuz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

