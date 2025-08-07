PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrunken mit Auto auf Fußweg

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am späten Mittwochabend, gegen 23:50 Uhr, fiel ein PKW-Fahrer in Bad Nenndorf im Bereich Triftweg/Grüner Weg/Fuchsweg einem Zeugen auf. Der PKW-Fahrer versuchte mit seinem Wagen einen Fußweg zu benutzen, was der Fahrzeugführer nicht bemerkte waren ein Findling und ein Blumenkübel, dort fuhr er mehrfach gegen. Der Zeuge teilte mit, das der PKW "gestunken" habe, als wenn dieser defekt wäre. Der Fahrer versuchte dann einen anderen Weg zu fahren und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei Bad Nenndorf suchte den dortigen Bereich ab und konnte zunächst das Fahrzeug nicht finden, Grund hierfür war, dass der Fahrzeugführer in einer anderen Straße versuchte auf einem Gehweg zu wenden, dort wurde das Schauspiel erneut von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Der Fahrer schaltete dort immer wieder sämtliche Lichter des Fahrzeugs, sowie den Scheibenwischer (ohne das es regnet) an. Die Polizei konnte den PKW samt Fahrer feststellen, bei dem Fahrer handelt es sich um einen 39-jährigen Rodenberger, bei dem, während der Kontrolle ein Atemalkoholwert von 2,3 Promille festgestellt wurde. Dem Fahrzeugführer erwarteten auf der Polizeiwache eine Blutentnahme und der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis, sowie eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

    POL-NI: Einbruch in Firma, ca. 10.000 EUR Schaden

    Rinteln (ots) - (Kun) Im Zeitraum vom Donnerstag, den 31.07.2025, 15:30 Uhr und Montag, den 04.08.2025, 09:10 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft bei einer Firma in der Behrenstraße 3 in Rinteln diverse Gegenstände aus Eisenguss. Darunter auch 500 kg Gusseisenschrott. Hierbei entstand ein Schaden von geschätzt 10.000 EUR. Zeugen und Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich ...

    POL-NI: 13 Kompletträder von LKW-Auflieger entwendet

    Rinteln (ots) - (Kun) Zwischen Freitag, dem 01.08.2025, 17:00 Uhr und Montag, dem 04.08.2025, 05:00 Uhr entwendeten eine unbekannte Täterschaft in der Dieselstraße 14 Rinteln 13 Kompletträder von verschieden LKW-Aufliegern. Die Auflieger standen im umzäunten Außenbereich der geschädigten Firma. Der Schaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. Die Polizei Rinteln bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 05751/96460 ...

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Stadthagen (ots) - (Kun) Am Montag, den 04.08.2025 zwischen 19:20 Uhr und 19:40 Uhr beschädigte auf dem Parkplatz Am Helweg 4 in Stadthagen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Wagen eines 38-jährigen Mindeners und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Stadthagen bittet den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber sich unter 05721/98220 zu melden. Rückfragen bitte an: Gesa Kuna ...

