Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht den Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber zu einer Unfallflucht, die sich zwischen dem 05.08.2025, 9 Uhr, und dem 06.08.2025, 17 Uhr, in Nienburg ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rangieren den Metallzaun eines Anwohners an der Göttinger Straße Nr. 7 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Zaun konnte ein Fragment eines Reifenprofils festgestellt werden.

Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell