Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb auf geklautem Fahrrad

Nordhausen (ots)

Ein 31-Jähriger begab sich in die Wilhelm-Raabe-Straße mit einem zuvor geklauten Fahrrad und entnahm den Warenauslagen eines Marktes mehrere Lebensmittel und verließ diesen ohne zu Zahlen. Mitarbeiter konnten den Mann stoppen und die Polizei hinzurufen. Das zuvor in der Thomas-Müntzer-Straße entwendete Fahrrad, welches der 31-Jährige bereits versuchte in der äußerlichen Erkennbarkeit zu verändern, stellten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen sicher. Gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann leiteten die Polizeibeamten die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.

