LPI-NDH: Außenspiegel beschädigt

Nordhausen (ots) - Eine Seat-Fahrerin befuhr am Donnerstag in den frühen Morgenstunden die Landstraße 3080 aus Richtung Sollstedt kommend in Richtung Obergebra. Wenige Meter vor dem Ortseingang querte ein Reh die Fahrbahn der 42-jährigen Fahrerin. Trotz einer Gefahrenbremsung und eines Ausweichmanövers konnte eine Kollision zwischen Pkw und Tier nicht vermieden werden. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Augenscheinlich blieb das ...

