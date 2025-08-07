Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer gesucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht den Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch den 06.08.2025 gegen 19:30 Uhr in Nienburg ereignete.

Ein 10-jähriges Kind befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Verdener Landstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Sozialpädagogikschule kam ihm auf seiner Fahrspur ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer entgegen. Der Junge erkannte die Situation und leitete mit seinem Fahrrad eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 0-Jährige und wurde dabei leicht verletzt. Nach dem Zusammenstoß entschuldigt sich der Fahrradfahrer zwar, setzte aber dennoch seine Fahrt fort und flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen ca. 20-jahre alten Mann mit leicht untersetzter Figur, blonden, schulterlangen Haaren und einem dunklen Basecap gehandelt haben.

Der Unfallverursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell